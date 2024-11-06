Суперник Санду визнав поразку на виборах

Проросійський кандидат у президенти Молдови Александр Стояногло через два дні після оголошення попередніх результатів виборів визнав поразку в другому турі.

Джерело: заява Стояногло, яке передає "Європейська правда"

Деталі: За словами Стояногло, результати виборів президента "показали, що ми програли, хоча тут, у Молдові, ми перемогли".

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Водночас він заявив про "політичну упередженість і захоплення ключових державних структур", а перемогу Маї Санду назвав "слабкою і штучною".

"Адже якщо тріумф будується на бруді, страху, ненависті та цензурі, поразка неминуча. Це лише питання часу. Маніпуляції, мова ненависті та розкол не можуть бути довгостроковою основою", – вважає Стояногло.

Він натякнув, що збирається продовжити участь у молдовській політиці, сказавши, що "наша боротьба за вільну, стабільну і процвітаючу Молдову тільки починається".

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Раніше проросійська Партія соціалістів Молдови, яка висунула на виборах Стояногло, заявила, що не визнає результатів голосування на закордонних дільницях. Соціалісти назвали "справжнім переможцем" Стояногло.

Таке ж заявили і в Кремлі: мовляв, Мая Санду не може вважатися президентом Молдови.

Дивіться детальне пояснення "ЄП" про те, як Санду виграла вибори у Молдові, а Путін програв.