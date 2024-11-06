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У США підтвердили участь військ КНДР у боях на Курщині – Reuters

Іванна Костіна, Євген КізіловСереда, 6 листопада 2024, 19:48
У США підтвердили участь військ КНДР у боях на Курщині – Reuters
Ілюстративне фото - Getty Images

Північнокорейські військові вперше були задіяні у бойових діях у Курській області Росії.

Джерело: Reuters із посиланням на двох американських посадовців, передає "Європейська правда"

Деталі: Один з посадовців, який говорив на умовах анонімності, сказав, що вони брали участь в боях 4 листопада. Вони не сказали, чи були втрати з боку Північної Кореї, і не надали інших подробиць про бойові дії.

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Президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, що перші бої між українськими військовими та північнокорейськими військами "відкривають нову сторінку нестабільності у світі" після того, як міністр оборони України заявив, що відбулося "невелике зіткнення".

Раніше цього тижня Пентагон заявив, що в Курській області перебуває щонайменше 10 000 північнокорейських військових, додавши, що загалом у Росії перебуває від 11 000 до 12 000 військових.

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) та трьох ключових країн-союзниць заявили у вівторок, що вони серйозно стурбовані розгортанням північнокорейських військ у Росії та працюють над спільною відповіддю на цю ситуацію.

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Тим часом британська розвідка вказала, що війська КНДР, які будуть залучені до бойових дій проти України, матимуть проблеми із сумісністю з російськими силами та використанням техніки.

Північна КореяКурська область війнаСША
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