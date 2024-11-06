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Зеленський вперше за велику війну відвідає Угорщину

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 6 листопада 2024, 20:40
Зеленський вперше за велику війну відвідає Угорщину
фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський 7 листопада відвідає Угорщину, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Джерело: заява Зеленського у вечірньому зверненні, пише "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що в четвер буде в Будапешті на саміті Європейської політичної спільноти на запрошення прем’єр-міністра головуючої в ЄС Угорщини Віктора Орбана і президента Європейської ради Шарля Мішеля.

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"Я дякую за запрошення. І ми будемо обговорювати безпекові виклики у Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Буде низка зустрічей, низка домовленостей із європейськими лідерами", – анонсував він.

Більшість європейських держав, як повідомлялось, вирішили взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти, хоча раніше були пропозиції його бойкотувати через скандальні зовнішньополітичні витівки Віктора Орбана.

Зауважимо, що Зеленський не відвідував Угорщину з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

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Двосторонні відносини були затьмарені гальмуванням Угорщиною санкцій та військової допомоги в ЄС, а також контактами угорського керівництва з Росією.

Минулого тижня президент також розповів, що Київ і Будапешт працюють над підготовкою "двостороннього документа", який торкнеться зокрема безпекових питань і вступу України в НАТО.

ЗеленськийУгорщина
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