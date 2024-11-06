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Трамп перемагає у ще одному "хиткому" штаті – ЗМІ

Іванна Костіна, Євген КізіловСереда, 6 листопада 2024, 20:49
Трамп перемагає у ще одному хиткому штаті – ЗМІ
фото: James Devaney/GC Images

На виборах президента США кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп отримує перевагу над Камалою Гарріс у штаті Мічиган.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: CNN прогнозує перемогу Трампа у цьому штаті та у своїй схемі з результатами виборів стверджує, що Трамп вже заручився підтримкою 291 виборника.

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На кону 15 голосів виборників у Мічигані. Для перемоги на президентських виборах 2024 року потрібно щонайменше 270 голосів вибірників.

Президент Джо Байден виграв у штаті у 2020 році після того, як Трамп виграв його у 2016 році, ставши першим республіканцем, який зробив це з 1988 року.

Варто зазначити, що крім Мічигану, у Вісконсині та Пенсильванії демократи стабільно вигравали в 1992-2012 роках, але Трамп змінив цю тенденцію.

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Трамп вже заявив про свою перемогу на президентських виборах та пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".

Дивіться також відео "ЄвроПравди": Перемога Трампа: все про наслідки для України.

Читайте детальну статтю: Суперперемога Трампа: найголовніше про вибори у США та їхні наслідки для України.

ТрампСШАвиборипрезидент
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