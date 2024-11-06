Зеленський назвав перемогу Трампа "особливим днем" і згадав Рейгана

Президент Володимир Зеленський ще раз привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США і в цьому контексті згадав знамениті слова Рональда Рейгана – "мир через силу".

Джерело: Зеленський у відеозверненні, яке транслюється в соцмережах

Пряма мова: "Сьогодні дійсно особливий день, і в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство Президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою".

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Деталі: Зеленський каже, що йому "надзвичайно важливо" було чути слова Трампа "мир завдяки силі", які він промовляв під час свого минулого президентства у 2016-2020 роках.

Український лідер вважає, що від такої політики "Америка й увесь світ точно виграють".

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Пряма мова: "Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгана (президент Рейган також любив повторювати фразу "мир через силу") – люди хочуть упевненості, хочуть свободи, нормального життя".

Деталі: На переконання Зеленського, Україні потрібна саме "сильна Америка" і "сильні союзники" в цілому.

Президент додав, що після його зустрічі з Трампом у США їхні команди "мають взаємодію". Тоді вони говорили про оборону, економіку та "майбутнє після війни".

Пряма мова: "Ми маємо потенціал для міцнішої співпраці. Це те, що зробить і Україну, і Америку, і весь вільний світ більш успішними".

Нагадаємо: 5 листопада американці обрали Дональда Трампа своїм 47-м президентом. Наразі про це беззаперечно свідчить підрахунок голосів, а офіційне оголошення переможця буде пізніше.

Навіть суперниця Трампа у президентських перегонах Камала Гарріс привітала його з перемогою.

Свої привітання Дональду Трампу також висловили Зеленський і низка інших світових лідерів.