Армія РФ атакувала Київ і регіони України безпілотниками

Увечері 6 листопада російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: О 21:19 стало відомо про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.
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О 21:27 повідомили про декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину.
О 22:09 стало відомо про декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку (Ніжин) та про декілька груп БпЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.
О 22:40 повідомили про рух ударних БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину та через Сумщину курсом на Полтавщину.
О 23:03 з'явилась загроза БпЛА для Харківської області.
О 23:30 повідомили про рух:
- групу БпЛА з Київщини на Житомирщину.
- БпЛА на півночі Полтавщини у західному напрямку.
- БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.
- БпЛА на Харківщині у південному напрямку.
- БпЛА на Дніпропетровщині (Криворізький район).
О 23:52 повідомили про БпЛА з Полтавщини на Київщину (Бориспільський район).
Оновлюється: О 00:13 Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА повз Бориспіль у напрямку Києва.
Дослівно ПС о 00:21:
1. БпЛА на Житомирщині, курс - західний.
2. БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
3. БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
4. БпЛА з Полтавщини на Київщину (Бориспільський район).
5. БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
6. БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
7. БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
Деталі: О 00:56 Повітряні сили повідомили про рух ворожого дрона в напрямку Черкас.
Дослівно ПС о 1:02:
- БпЛА з півночі курсом на Київ.
- Декілька груп БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
- БпЛА на Житомирщині, постійно змінюють курс.
- БпЛА з Полтавщини курсом на Черкащину та Кіровоградщину.
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
- Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.
1:12: "Група ударних БпЛА з півночі курсом на Київ! Перебувайте в укриттях!"
1:34: "Кропивницький - ударний БпЛА з півдня у напрямку міста!"
1:44: "Ударний БпЛА з півдня курсом на Миколаїв!"
1:45: "Київ - перебувайте в укриттях!"
1:54: "БпЛА з південно-східного напрямку курсом на Харків!"
2:02: "Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА над Києвом.
2. БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
3. БпЛА на межі Київщини та Черкащини.
4. БпЛА на Кіровоградщині, Миколаївщині та Херсонщині у північно-західному напрямку.
5. БпЛА на півночі Полтавщини у західному напрямку.
6. БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ)".
2:25: "Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
2. БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
3. БпЛА на півночі Полтавщини.
4. БпЛА на Кіровоградщині у північно-західному напрямку.
5. БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину".
3:19: "Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА на півночі Київщини курсом на захід.
2. БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.
3. БпЛА на Кіровоградщині у північно-західному напрямку.
4. БпЛА на півночі Полтавщини".
4:19: "Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА з Полтавщини на Київщину (Бориспільський район).
2. БпЛА з Київщини на Житомирщину.
3. БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
4. БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину".
6:16: "БпЛА з півночі курсом на Київ!"
6:45: "Рух ударних БпЛА:
1. Група БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
2. БпЛА на півдні Харківщини у південному напрямку.
3. БпЛА на межі Полтавщини та Чернігівщини".