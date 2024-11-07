Армія РФ атакувала Київ і регіони України безпілотниками

Увечері 6 листопада російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 21:19 стало відомо про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.

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О 21:27 повідомили про декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину.

О 22:09 стало відомо про декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку (Ніжин) та про декілька груп БпЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.

О 22:40 повідомили про рух ударних БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину та через Сумщину курсом на Полтавщину.

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О 23:03 з'явилась загроза БпЛА для Харківської області.

О 23:30 повідомили про рух:

групу БпЛА з Київщини на Житомирщину.

БпЛА на півночі Полтавщини у західному напрямку.

БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.

БпЛА на Харківщині у південному напрямку.

БпЛА на Дніпропетровщині (Криворізький район).

О 23:52 повідомили про БпЛА з Полтавщини на Київщину (Бориспільський район).

Оновлюється: О 00:13 Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА повз Бориспіль у напрямку Києва.

Дослівно ПС о 00:21:

1. БпЛА на Житомирщині, курс - західний.

2. БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

3. БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

4. БпЛА з Полтавщини на Київщину (Бориспільський район).

5. БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

6. БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.

7. БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

Деталі: О 00:56 Повітряні сили повідомили про рух ворожого дрона в напрямку Черкас.

Дослівно ПС о 1:02:

БпЛА з півночі курсом на Київ. Декілька груп БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину. БпЛА на Житомирщині, постійно змінюють курс. БпЛА з Полтавщини курсом на Черкащину та Кіровоградщину. БпЛА з Сумщини на Полтавщину. Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.

1:12: "Група ударних БпЛА з півночі курсом на Київ! Перебувайте в укриттях!"

1:34: "Кропивницький - ударний БпЛА з півдня у напрямку міста!"

1:44: "Ударний БпЛА з півдня курсом на Миколаїв!"

1:45: "Київ - перебувайте в укриттях!"

1:54: "БпЛА з південно-східного напрямку курсом на Харків!"

2:02: "Рух ударних БпЛА:

1. БпЛА над Києвом.

2. БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

3. БпЛА на межі Київщини та Черкащини.

4. БпЛА на Кіровоградщині, Миколаївщині та Херсонщині у північно-західному напрямку.

5. БпЛА на півночі Полтавщини у західному напрямку.

6. БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ)".

2:25: "Рух ударних БпЛА:

1. БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

2. БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

3. БпЛА на півночі Полтавщини.

4. БпЛА на Кіровоградщині у північно-західному напрямку.

5. БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину".

3:19: "Рух ударних БпЛА:

1. БпЛА на півночі Київщини курсом на захід.

2. БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.

3. БпЛА на Кіровоградщині у північно-західному напрямку.

4. БпЛА на півночі Полтавщини".

4:19: "Рух ударних БпЛА:

1. БпЛА з Полтавщини на Київщину (Бориспільський район).

2. БпЛА з Київщини на Житомирщину.

3. БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

4. БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину".

6:16: "БпЛА з півночі курсом на Київ!"

6:45: "Рух ударних БпЛА:

1. Група БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

2. БпЛА на півдні Харківщини у південному напрямку.

3. БпЛА на межі Полтавщини та Чернігівщини".