Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Армія РФ атакувала Київ і регіони України безпілотниками

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Четвер, 7 листопада 2024, 06:46
Армія РФ атакувала Київ і регіони України безпілотниками
Фото - Getty Images

Увечері 6 листопада російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 21:19 стало відомо про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.

Реклама:

О 21:27 повідомили про декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину.

О 22:09 стало відомо про декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку (Ніжин) та про декілька груп БпЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.

О 22:40 повідомили про рух ударних БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину та через Сумщину курсом на Полтавщину.

РЕКЛАМА:

О 23:03 з'явилась загроза БпЛА для Харківської області.

О 23:30 повідомили про рух:

  • групу БпЛА з Київщини на Житомирщину.
  • БпЛА на півночі Полтавщини у західному напрямку.
  • БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.
  • БпЛА на Харківщині у південному напрямку.
  • БпЛА на Дніпропетровщині (Криворізький район).

О 23:52 повідомили про БпЛА з Полтавщини на Київщину (Бориспільський район).

Оновлюється: О 00:13 Повітряні сили повідомили про ударний БпЛА повз Бориспіль у напрямку Києва.

Дослівно ПС о 00:21:

1. БпЛА на Житомирщині, курс - західний.
2. БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
3. БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
4. БпЛА з Полтавщини на Київщину (Бориспільський район).
5. БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
6. БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
7. БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

Деталі: О 00:56 Повітряні сили повідомили про рух ворожого дрона в напрямку Черкас.

Дослівно ПС о 1:02:

  1. БпЛА з півночі курсом на Київ.
  2. Декілька груп БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
  3. БпЛА на Житомирщині, постійно змінюють курс.
  4. БпЛА з Полтавщини курсом на Черкащину та Кіровоградщину.
  5. БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
  6. Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.

1:12: "Група ударних БпЛА з півночі курсом на Київ! Перебувайте в укриттях!"

1:34: "Кропивницький - ударний БпЛА з півдня у напрямку міста!"

1:44: "Ударний БпЛА з півдня курсом на Миколаїв!"

1:45: "Київ - перебувайте в укриттях!"

1:54: "БпЛА з південно-східного напрямку курсом на Харків!"

2:02: "Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА над Києвом.
2. БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
3. БпЛА на межі Київщини та Черкащини.
4. БпЛА на Кіровоградщині, Миколаївщині та Херсонщині у північно-західному напрямку.
5. БпЛА на півночі Полтавщини у західному напрямку.
6. БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ)".

2:25: "Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
2. БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
3. БпЛА на півночі Полтавщини.
4. БпЛА на Кіровоградщині у північно-західному напрямку.
5. БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину".

3:19: "Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА на півночі Київщини курсом на захід.
2. БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.
3. БпЛА на Кіровоградщині у північно-західному напрямку.
4. БпЛА на півночі Полтавщини".

4:19: "Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА з Полтавщини на Київщину (Бориспільський район).
2. БпЛА з Київщини на Житомирщину.
3. БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
4. БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину".

6:16: "БпЛА з півночі курсом на Київ!"

6:45: "Рух ударних БпЛА:
1. Група БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
2. БпЛА на півдні Харківщини у південному напрямку.
3. БпЛА на межі Полтавщини та Чернігівщини".

безпілотникивійнаповітряна тривога
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб запевняє, що армії РФ не вдалося увійти до Куп’янська і окупувати Іллінку

"Люди в шоці": у Пентагоні стривожені через кандидата Трампа на посаду глави міноборони

Байден на останній зустрічі з Сі поговорить про залучення військ КНДР у російську війну проти України

У Байдена хочуть подати до Конгресу запит щодо допомоги Україні на 2025 рік

Росіяни окупували Іллінку та увійшли до Куп’янська – DeepState

Трамп обрав генпрокурора: він проти допомоги Україні і з шлейфом "сексуальних зловживань"

Усі новини...
Зеленський вперше за велику війну відвідає Угорщину
Генштаб: На Курщині захисники відбили 7 російських атак
КМВА: Через атаку ворожих БпЛА в Києві пошкоджена квартира і виникли пожежі
Ворог просунувся в Торецьку на Донеччині – DeepState
Останні новини
13:03
Польща розмістила південнокорейські танки K2 біля кордону з Росією
12:58
футболГравець київського "Динамо" залишив табір збірної України, замість нього вже довикликали дебютанта
12:47
Аргумент для повернення людей: в Україні починають будувати соціальне житло
12:38
Скільки українців підтримує припинення переведення годинників на літній час? Опитування
12:30
"Нафтогаз" збільшив видобуток газу на 6%
12:20
мапаУ п’ятницю в Україні очікується мокрий сніг, на вихідних – без опадів
12:19
Банки Казахстану різко збільшили терміни платежів для російських компаній
12:19
відеоОкупанти обстріляли Слов’янськ – пошкоджені дитсадок і університет
12:18
Німеччина заборонила портам приймати танкери із газом РФ
12:16
Лукашенко: Не дай бог у Білорусі президентом жінку оберуть
Усі новини...
Реклама:
Реклама: