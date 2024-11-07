У Києві та області ППО працює по ворожих безпілотниках
Четвер, 7 листопада 2024, 00:16
У ніч проти 7 листопада у Києві та області сили ППО працювали по ворожих безпілотниках.
Джерело: Київська ОВА, КМВА
Дослівно КОВА: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".
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Оновлено: О 1:17 КМВА повідомила про роботу ППО у столиці.
О 1:37 начальник Київської МВА повідомив про кілька ворожих БпЛА над містом.
А також про те, що триває бойова робота ППО.
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О 4:48 КОВА повідомила, що в області продовжує роботу ППО.
О 6 ранку КМВА знову повідомила про роботу ППО у столиці.
Що передувало: Увечері 6 листопада російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.