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У Києві та області ППО працює по ворожих безпілотниках

Ольга Глущенко Четвер, 7 листопада 2024, 00:16
У Києві та області ППО працює по ворожих безпілотниках
Мобільна вогнева група ППО, ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 7 листопада у Києві та області сили ППО працювали по ворожих безпілотниках.

Джерело: Київська ОВА, КМВА

Дослівно КОВА: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".

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Оновлено: О 1:17 КМВА повідомила про роботу ППО у столиці.

О 1:37 начальник Київської МВА повідомив про кілька ворожих БпЛА над містом.

А також про те, що триває бойова робота ППО.

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О 4:48 КОВА повідомила, що в області продовжує роботу ППО.

О 6 ранку КМВА знову повідомила про роботу ППО у столиці.

Що передувало: Увечері 6 листопада російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.

Київська областьППОбезпілотники
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