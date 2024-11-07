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Байден прокоментував поразку Гарріс

Ольга Глущенко Четвер, 7 листопада 2024, 03:12
Байден прокоментував поразку Гарріс
Камала Гарріс та Джо Байден, фото: Getty Images

Чинний президент США Джо Байден прокоментував поразку віцепрезидентки Камали Гарріс на президентських виборах, вказавши, що вона вступила у перегони за надзвичайних обставин.

Джерело: заява Байдена на сайті Білого дому

Пряма мова Байдена: "Америка побачила Камалу Гарріс, яку я знаю і якою глибоко захоплююся".

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"За надзвичайних обставин вона взяла на себе відповідальність і очолила історичну кампанію, яка втілила те, що можливо, якщо керуватися сильними моральними принципами і чітким баченням нації… для всіх американців".

Деталі: За словами Байдена, його рішення щодо Гарріс (на посаду віцепрезидентки – ред.), яке він ухвалив, коли став кандидатом на посаду президента 2020 року, було найпершим і найкращим.

Пряма мова Байдена: "Її історія представляє найкраще з історії Америки. І як вона чітко дала зрозуміти сьогодні, я не маю жодних сумнівів, що вона продовжить писати цю історію.

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Вона продовжуватиме боротьбу цілеспрямовано, рішуче і з радістю. Вона продовжуватиме бути чемпіоном для усіх американців.

…вона продовжуватиме бути лідером, на якого наші діти будуть рівнятися протягом наступних поколінь, оскільки вона залишає слід для майбутнього Америки".

Що передувало: Гарріс у своєму першому виступі після поразки на президентських виборах пообіцяла продовжити боротьбу – імовірно, натякаючи на подальшу участь у політиці.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден також привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах й запросив його в Білий дім.

Дивіться також відео "ЄвроПравди": Перемога Трампа: все про наслідки для України.

Читайте детальну статтю: Суперперемога Трампа: найголовніше про вибори у США та їхні наслідки для України.

БайденСШАвибори
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