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ISW проаналізував удар українських безпілотників по кораблях РФ у Каспійському морі

Ольга Глущенко Четвер, 7 листопада 2024, 04:08
ISW проаналізував удар українських безпілотників по кораблях РФ у Каспійському морі
скриншот відео

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припустили, які російські ракетні кораблі та корвети у Каспійську республіки Дагестан могли пошкодити українські безпілотники 6 листопада.

Джерело: ISW

Деталі: Як повідомляється, 6 листопада українські війська вперше завдали удару по російській військово-морській базі в Каспійську в республіці Дагестан, пошкодивши кілька ракетних кораблів Каспійської флотилії Росії.

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Зазначається, що українські безпілотники завдали удару по військово-морській базі, пошкодивши фрегати класу "Татарстан" і "Дагестан" і, можливо, кілька корветів класу "Буян", що знаходилися поруч.

Разом з тим, ідеться у звіті, глава республіки Дагестан Сергій Меліков заявив 6 листопада, що російські війська збили український безпілотник над Каспійськом, не уточнивши при цьому, які це мало наслідки.

Супутникові знімки, отримані 6 листопада, вказують на ймовірну присутність трьох російських кораблів класу "Буян", двох кораблів класу "Буян-М", одного корабля класу "Тарантул", одного корабля класу "Гепард" і одного корабля класу "Каракурт", наявних у день удару в порту Каспійська.

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Хоча цих знімків, на думку аналітиків, недостатньо для ідентифікації пошкоджень кораблів або військово-морських причалів.

Дослівно ISW: "Знімки з прив'язкою до місцевості, опубліковані 6 листопада, показують, що безпілотні літальні апарати завдавали ударів по портовій інфраструктурі в Каспійську".

Основні висновки ISW за 6 листопада:

  • За повідомленнями, 6 листопада українські війська вперше завдали удару по російській військово-морській базі в Каспійську в республіці Дагестан, пошкодивши кілька ракетних кораблів Каспійської флотилії Росії.
  • Українська влада повідомила, що російські війська стратили щонайменше 109 українських військовополонених з початку повномасштабного вторгнення на тлі нових повідомлень про страти українських військовополонених.
  • Російські війська просунулися у напрямку Куп'янська, Сватового, Покровська, Курахового та Вугледара.
  • Командир російської бригади і чиновник зазначив, що російське командування і цивільне керівництво розглядає російських військових-добровольців як витратний ресурс, що підтверджується високим рівнем втрат по всій лінії фронту.

ISWбезпілотникиРосіяфлот
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