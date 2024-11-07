Дронова атака: у Києві горіли склади, гаражі, СТО, ресторан та бізнес-центр – КМВА
Уночі 7 листопада уламки збитих російських безпілотників упали п’яти районах столиці, внаслідок чого спалахнули низка пожеж і є руйнування житла.
Джерело: КМВА у Telegram
Деталі: Зокрема, у Голосіївському районі пошкоджена квартира в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою. Також у цьому районі виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв. Вогонь уже загасили. Минулося без постраждалих.
У Печерському районі сталося загоряння ресторану на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв., є часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу загасили. Без постраждалих.
У Солом’янському районі виникла пожежа на території підприємства – горіли склади на площі 600 м.кв. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Також, за попередніми даними, уламки впали на території медичного центру. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
В Оболонському районі відбулося загорання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Попередньо потерпілих немає.
У Подільському районі внаслідок падіння уламків сталось загорання у житловому будинку. Інформація уточнюється.
"Дані оперативного зведення оновлюються. В місті досі триває повітряна тривога, перебувайте в укриттях!", – підсумували у КМВА.