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Дронова атака: у Києві горіли склади, гаражі, СТО, ресторан та бізнес-центр – КМВА

Ірина БалачукЧетвер, 7 листопада 2024, 07:17
Дронова атака: у Києві горіли склади, гаражі, СТО, ресторан та бізнес-центр – КМВА
Фото ДСНС

Уночі 7 листопада уламки збитих російських безпілотників упали п’яти районах столиці, внаслідок чого спалахнули низка пожеж і є руйнування житла.

Джерело: КМВА у Telegram

Деталі: Зокрема, у Голосіївському районі пошкоджена квартира в житловому будинку, без пожежі, одна людина звернулася за медичною допомогою. Також у цьому районі виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв. Вогонь уже загасили. Минулося без постраждалих. 

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фото ДСНС

У Печерському районі сталося загоряння ресторану на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв., є часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху. Пожежу загасили. Без постраждалих. 

 
фото ДСНС

У Солом’янському районі виникла пожежа на території підприємства – горіли склади на площі 600 м.кв. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також, за попередніми даними, уламки впали на території медичного центру. Інформація щодо постраждалих уточнюється. 

 
фото ДСНС

В Оболонському районі відбулося загорання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Попередньо потерпілих немає. 

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фото поліції

У Подільському районі внаслідок падіння уламків сталось загорання у житловому будинку. Інформація уточнюється. 

 
фото ДСНС

"Дані оперативного зведення оновлюються. В місті досі триває повітряна тривога, перебувайте в укриттях!", – підсумували у КМВА. 

 
фото поліції
 
фото поліції

Київбезпілотникипожежа
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