ЗСУ за добу знешкодили ще 1 400 окупантів і 10 танків

Генштаб оновив дані про російські втрати у війні – лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 1 400 загарбників, 24 артилерійські системи, 20 ББМ та 10 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.24 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 704 300 (+1 400) осіб,

танків – 9 224 (+10) од,

бойових броньованих машин – 18 612 (+20) од,

артилерійських систем – 20 194 (+24) од,

РСЗВ – 1 245 (+0) од,

засобів ППО – 996 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 408 (+42) од,

крилатих ракет – 2631 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28 411 (+78) од,

спеціальної техніки – 3 596 (+8) од.

Дані уточнюються.