ЗСУ за добу знешкодили ще 1 400 окупантів і 10 танків
Четвер, 7 листопада 2024, 07:34
Генштаб оновив дані про російські втрати у війні – лише за минулу добу Сили оборони відмінусували 1 400 загарбників, 24 артилерійські системи, 20 ББМ та 10 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.11.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 704 300 (+1 400) осіб,
- танків – 9 224 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 18 612 (+20) од,
- артилерійських систем – 20 194 (+24) од,
- РСЗВ – 1 245 (+0) од,
- засобів ППО – 996 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 408 (+42) од,
- крилатих ракет – 2631 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 411 (+78) од,
- спеціальної техніки – 3 596 (+8) од.
Дані уточнюються.