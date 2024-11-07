Росіяни пошкодили підприємство і житлові будинки на Криворіжжі
Четвер, 7 листопада 2024, 08:03
Російські окупанти атакували дронами Криворізький район, внаслідок чого пошкоджені підприємство та приватні житлові будинки.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова очільника області: "Вночі гучно було на Криворіжжі. Ворог спрямував на район БпЛА. Внаслідок атаки у Грушівській громаді пошкоджені підприємство та 5 приватних будинків".
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Деталі: За його словами, загиблих і постраждалих немає.
"В області повітряна тривога. Будьте у безпечному місці", – наголосив Лисак.