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За добу на фронті було 148 боїв: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 листопада 2024, 08:26
За добу на фронті було 148 боїв: Генштаб назвав найгарячіші напрямки
ілюстративне фото ЗСУ

Протягом минулої доби 6 листопада на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень: найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Дослівно: "За уточненою інформацією, за добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 64 авіаударів, скинувши 146 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 83 - із реактивних систем залпового вогню".

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Деталі: Згідно з повідомленням Генштабу, водночас авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали семи ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили два пункти управління та артилерійську систему.

На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці.

Дванадцять боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп’янському напрямку, зокрема, біля Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки.

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За уточненою інформацією, ворог атакував десять разів неподалік Дружелюбівки, Греківки, Торського, Тернів та Діброви на Лиманському напрямку.

Українські захисники відбили чотири спроби потіснити їх з оборонних рубежів поблизу Білогорівки та Григорівки на Сіверському напрямку.

Поблизу населених пунктів Часів Яр та Кліщіївка, на Краматорському напрямку, за добу відбулося два боєзіткнення.

За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації на Торецькому напрямку росіяни атакували чотири рази неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 39 ворожих штурмових дій в районах Миролюбівки, Променя, Новогродівки, Крутого Яру, Селидового, Лисівки та Новоолексіївки.

На Курахівському напрямоку за добу 6 листопада 93 рази були атаковані українські позиції поблизу населених пунктів Іллінка, Кремінна Балка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Антонівка та Катеринівка.

Сили оборони відбили шість штурмів окупантів поблизу населених пунктів Трудове та Максимівка, що на Времівському напрямку.

Повідомляється, що невдачею для загарбників обернулась спроба атаки на наші позиції в напрямку Новоандріївки на Оріхівському напрямку.

Тричі противник зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на Придніпровському напрямку.

Генштабвійна
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