Армія РФ ввечері вдарила КАБами по цивільній інфраструктурі Сумщині: є загибла та поранена
Ввечері 6 листопада російські військові керованими авіаційними бомбами вдарили по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади Шосткинського району, внаслідок атаки загинула 33-річна співробітниця автозаправної станції, 53-річна працівниця "Укрзалізниці" дістала поранення.
Джерело: Сумська обласна прокуратура, ДСНС
Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 6 листопада 2024 року близько 22:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади Шосткинського району".
Деталі: Повідомляється, що з пошкодженої нежитлової будівлі вдалося врятувати 53-річну працівницю "Укрзалізниці". Постраждалу передали медпрацівникам.
З-під зруйнованої іншої будівлі співробітники ДСНС деблокували тіло 33-річної співробітниці автозаправної станції. Також окупанти пошкодили багатоповерхівку, залізничну інфраструктуру та знищили АЗС.
Передісторія:
- Раніше "Укрзалізниця" повідомляла, що російська армія 6 листопада обстріляла Сумщину, поранила чергову по переїзду на залізниці.