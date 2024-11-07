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Армія РФ ввечері вдарила КАБами по цивільній інфраструктурі Сумщині: є загибла та поранена

Анастасія ПроцЧетвер, 7 листопада 2024, 09:43
Армія РФ ввечері вдарила КАБами по цивільній інфраструктурі Сумщині: є загибла та поранена
фото: ДСНС

Ввечері 6 листопада російські військові керованими авіаційними бомбами вдарили по цивільній інфраструктурі Ямпільської громади Шосткинського району, внаслідок атаки загинула 33-річна співробітниця автозаправної станції,  53-річна працівниця "Укрзалізниці" дістала поранення.

Джерело: Сумська обласна прокуратура, ДСНС

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 6 листопада 2024 року близько 22:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади Шосткинського району".

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Деталі: Повідомляється, що з пошкодженої нежитлової будівлі вдалося врятувати 53-річну працівницю "Укрзалізниці". Постраждалу передали медпрацівникам.

 
фото: ДСНС

З-під зруйнованої іншої будівлі співробітники ДСНС деблокували тіло 33-річної співробітниці автозаправної станції. Також окупанти пошкодили багатоповерхівку, залізничну інфраструктуру та знищили АЗС.

 
фото: Сумська обласна прокуратура

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