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ДПСУ: Вже більше 40 українців загинули, штурмуючи гори чи ріки для незаконного виїзду

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 листопада 2024, 10:46
ДПСУ: Вже більше 40 українців загинули, штурмуючи гори чи ріки для незаконного виїзду
ілюстративне фото ДПСУ

Від початку дії воєнного стану в Україні більше 40 її громадян втратили  життя, намагаючись незаконно перетнути кордон у важкодоступній гірській місцевості або річкою, зокрема Тисою.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону 7 листопада

Пряма мова: "Станом на зараз більше 40 осіб загинули під час подолання важкодоступних гірських місцевостей або кордону по ріках, і більшість таких випадків фіксувалися саме по річкових ділянках".

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Деталі: Відповідаючи на запитання, офіцер зазначив, що прикордонники очікують зниження кількості спроб перейти кордон у зв’язку з наближенням зими, але констатують, що порушники  продовжують використовувати важкодоступні ділянки для прориву, зокрема "популярним маршрутом", який пропонують незаконні перевізники для ухилянтів залишається річка Тиса на Закарпатті.

Читайте також: Тече річка Тиса. Як українці намагаються втекти від мобілізації через державний кордон

ухилянтиВоєнний станПрикордонна службакордон
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