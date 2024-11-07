ДПСУ: Вже більше 40 українців загинули, штурмуючи гори чи ріки для незаконного виїзду

Від початку дії воєнного стану в Україні більше 40 її громадян втратили життя, намагаючись незаконно перетнути кордон у важкодоступній гірській місцевості або річкою, зокрема Тисою.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону 7 листопада

Пряма мова: "Станом на зараз більше 40 осіб загинули під час подолання важкодоступних гірських місцевостей або кордону по ріках, і більшість таких випадків фіксувалися саме по річкових ділянках".

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Деталі: Відповідаючи на запитання, офіцер зазначив, що прикордонники очікують зниження кількості спроб перейти кордон у зв’язку з наближенням зими, але констатують, що порушники продовжують використовувати важкодоступні ділянки для прориву, зокрема "популярним маршрутом", який пропонують незаконні перевізники для ухилянтів залишається річка Тиса на Закарпатті.

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