У Херсоні через російський обстріл загинув чоловік, ще одна людина поранена
Четвер, 7 листопада 2024, 11:36
Внаслідок російської атаки по Дніпровському району Херсона ввечері 6 листопада загинув чоловік та постраждала 58-річна жінка.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Дослівно: "З-під завалів оселі, знищеної "прильотом", деблокували тіло загиблого чоловіка. Мої співчуття рідним та близьким".
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Деталі: Зазначається, що також вибухову травму, поранення рук і голови дістала 58-річна жінка. Її доставили до лікарні у тяжкому стані.