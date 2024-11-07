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У Херсоні через російський обстріл загинув чоловік, ще одна людина поранена

Анастасія ПроцЧетвер, 7 листопада 2024, 11:36
У Херсоні через російський обстріл загинув чоловік, ще одна людина поранена
Ілюстративне фото: Getty Images

Внаслідок російської атаки по Дніпровському району Херсона ввечері 6 листопада загинув чоловік та постраждала 58-річна жінка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Дослівно: "З-під завалів оселі, знищеної "прильотом", деблокували тіло загиблого чоловіка. Мої співчуття рідним та близьким".

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Деталі: Зазначається, що також вибухову травму, поранення рук і голови дістала 58-річна жінка. Її доставили до лікарні у тяжкому стані.

Херсонжертви
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