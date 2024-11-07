В ніч на 7 листопада РФ випустила по Україні 106 дронів: ППО зищила 74

В ніч на четвер Росія атакувала територію України 106-ма ударними безпілотниками, ППО зищила 74 дрони ворога.

Джерело: Повітряні сили у соцмережах

Дослівно: "У ніч на 07 листопада 2024 року (із 21.00 6 листопада) ворог завдав удару 106-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – РФ, ТОТ Криму".

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Деталі: Повідомляється, що станом на 12.00 підтверджено збиття 74-х ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

25 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.