Зеленський прибув у Будапешт

Президент Володимир Зеленський 7 листопада прибув на саміт Європейської політичної спільноти у Будапешті.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Спочатку Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею.

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Для довідки: 7 листопада у Будапешті проходить саміт Європейської політичної спільноти, в ході якого європейські лідери обговорюватимуть результати виборів у США та спробують виробити свою первісну реакцію на перспективу другого президентського терміну Дональда Трампа.

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