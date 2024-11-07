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Зеленський прибув у Будапешт

Уляна Кричковська, Ірина БалачукЧетвер, 7 листопада 2024, 12:55
Зеленський прибув у Будапешт
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський 7 листопада прибув на саміт Європейської політичної спільноти у Будапешті.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Спочатку Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею.  

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Для довідки: 7 листопада у Будапешті проходить саміт Європейської політичної спільноти, в ході якого  європейські лідери обговорюватимуть результати виборів у США та спробують виробити свою первісну реакцію на перспективу другого президентського терміну Дональда Трампа.

Передісторія:

  • Низка посадовців вже виступила із заявами перед початком заходу. Зокрема, генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що хоче детально обговорити з європейськими лідерами і майбутнім президентом США Дональдом Трампом відповідь на поглиблення співпраці РФ з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм.
  • Також він сказав, що погоджується з давньою критикою Трампа на адресу європейських союзників щодо недостатніх інвестицій в оборону, і висловив впевненість, що невдовзі члени НАТО будуть витрачати на оборону понад 2% ВВП.
  • А прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо пояснив, що означає "фінська модель" для України, та прокоментував вибори у США.

ЗеленськийУгорщина
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