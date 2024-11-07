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Лукашенко про вибори в США: Трамп як бульдозером пройшовся

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 листопада 2024, 13:44
Лукашенко про вибори в США: Трамп як бульдозером пройшовся
фото БЕЛТА

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував вибори у США, заявивши водночас, що йому "все одно, хто виграв".

Джерело: Лукашенко під час спілкування з журналістами під час відвідування III Чемпіонату з коління дров серед ЗМІ, цитує держінформагентство БЕЛТА

Пряма мова: "Трамп, звичайно, це міць. Як би я до нього не ставився, він молодець. Важко було повірити, що він зможе виграти. Стріляли, тиснули, посадити хотіли та інше, але він як бульдозер пройшовся. І пройшовся після того, як він уже попрацював начебто невдало. Начебто (!) невдало. Тому це його особистий подвиг в ім'я американського народу, він молодець із цього погляду.

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Камала... героїчна жінка, і їй не треба плакати. Я сьогодні подивився, переживає: програла. Америка дозріла обрати чорношкірого президента, але Америка не дозріла ще обрати жінку. Америка до цього не готова. І вона ніс у ніс ішла з цим "бульдозером". Вона зробила все можливе і неможливе. Вона молодець, тому плакати їй у жодному разі не можна".

Деталі: Водночас Лукашенко заявив, що йому "байдуже, хто виграв вибори у США".

Що передувало: Трамп вже заявив про свою перемогу на президентських виборах та пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".

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Дивіться також відео "ЄвроПравди": Перемога Трампа: все про наслідки для України.

Читайте детальну статтю: Суперперемога Трампа: найголовніше про вибори у США та їхні наслідки для України.

ЛукашенкоСШАвибори
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