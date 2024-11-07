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Тіктокерці, яка під час стріму на вокзалі у Києві виправдовувала російські обстріли, повідомили про підозру

Анастасія Проц, Валентина РоманенкоЧетвер, 7 листопада 2024, 14:18
Тіктокерці, яка під час стріму на вокзалі у Києві виправдовувала російські обстріли, повідомили про підозру
фото: СБУ

Тіктокерці, яка 7 жовтня на київському вокзалі під час стріму насміхалася з українців, що прямували в укриття під час повітряної тривоги, та вихваляла російські обстріли мирних міст, повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України

Дослівно СБУ: "За матеріалами СБУ і Національної поліції підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ отримала тіктокерка, яка 7 жовтня цього року зняла провокативний стрім на території залізничного вокзалу у Києві.

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У своєму відео, знятому під час повітряної тривоги, фігурантка заявила, що, обстрілюючи мирні міста України, "росіяни дають відпір українцям". Крім того, вона глузувала з громадян нашої держави, які спускаються в укриття".

 
фото: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, йдеться про Аліну Волошину.

За матеріалами справи, це провокативне відео опублікувала 23-річна мешканка Макіївки Донецької області, яка кілька місяців тому переїхала в Київ.

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Служба безпеки України повідомляє, що підозрювана використовувала свій акаунт у TikTok для популяризації окупантів, зокрема бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер". Вона також публічно заперечувала воєнні злочини, скоєні російськими військами під час тимчасової окупації Київської області. Її відео оперативно підхопили російські пропагандистські медіа для подальшого поширення у кремлівських ЗМІ.

У ході слідства встановлено, що в 2023 році підозрювана розміщувала відео з музикою і текстом "для меня Россия мама", а на обличчі зобразила карту так званих "ДНР" і "ЛНР".

 
фото джерела

Судова лінгвістична експертиза підтвердила, що її висловлювання в цих відео містять заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році.

Під час обшуків у підозрюваної вилучили мобільний телефон із доказами її діяльності на користь РФ. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУпрокуратура
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