Внаслідок російського обстрілу Козачої Лопані на Харківщині поранено 18-річного хлопця

7 листопада армія РФ вдарила по селищу Козача Лопань Харківської області, у результаті атаки постраждав 18-річний хлопець.

Джерело: поліція Харківської області, Харківська ОВА

Дослівно ОВА: "Близько 11:55 під обстріл потрапило селище Козача Лопань Дергачівської громади. За попередньою інформацією, окупанти використали реактивні системи залпового вогню. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок".

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Деталі: Зазначається, що постраждав 18-річний хлопець, який перебував в одному з будинків. Потерпілого доставили до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу.

На місце виїхали працівники слідчо-оперативної групи, криміналісти, вибухотехніки. Проводиться огляд, встановлюється вид озброєння, з якого здійснювався обстріл.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.