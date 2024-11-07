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Зеленський: Потрібен "мир через силу", а не через поступки Путіну

Іванна Костіна, Євген КізіловЧетвер, 7 листопада 2024, 15:11
Зеленський: Потрібен мир через силу, а не через поступки Путіну
Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті. фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виступає проти будь-яких поступкок Росії і вважає, що це буде самогубство для всієї Європи.

Джерело: виступ Зеленського на саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Зеленського, з часу попередньої зустрічі в цьому форматі війна Росії значно посилилася, оскільки Північна Корея зараз, по суті, веде війну в Європі.

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Президент згадав, що після саміту Європейської політичної спільноти в Британії в липні було багато розмов про необхідність поступитися Путіну.

"І дехто з присутніх тут рішуче виступав за те, щоб Україна пішла на "поступки" Путіну. Це неприйнятно для України і самогубство для всієї Європи. І що далі?

Чи повинна Європа шукати прихильності Кім Чен Ина в надії, що він теж залишить Європу в спокої? Жоден сильний лідер, який допоміг побудувати об'єднану, сильну і мирну Європу, не міг би навіть уявити собі це", – заявив Зеленський.

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Водночас, за його словами, концепція "мир через силу" вже не раз доводила свою реалістичність і ефективність.

"Зараз вона потрібна ще раз. І не повинно бути ілюзій, що, проявивши слабкість або здавши якісь європейські позиції чи позиції будь-якої європейської країни, можна купити справедливий мир", – наголосив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна попередив про небезпеку розмов про необхідність поступитися Росії заради миру, усі вимоги про припинення війни мають бути адресовані тільки Москві.

Напередодні, вітаючи Дональда Трампа з перемогою на виборах, Зеленський висловив високу оцінку його прихильності до підходу "мир через силу" .

ЗеленськийвійнаЄСмир
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