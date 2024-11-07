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Удар РФ по Запоріжжю: загинула 1 людина, ще 10 постраждали, серед них – однорічна дитина

Анастасія ПроцЧетвер, 7 листопада 2024, 15:31
Удар РФ по Запоріжжю: загинула 1 людина, ще 10 постраждали, серед них – однорічна дитина
ФОТО: ЗАПОРІЗЬКА ОВА

Внаслідок російського масованого удару по Запоріжжю загинула одна людина, ще десять людей поранені, серед них однорічна дитина. 

Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Дослівно: "Масована атака по Запоріжжю. Ворог наніс 5 ударів. На жаль, є влучання по житлових будинках та лікарні".

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фото: Запорізька ОВА

Деталі: За словами Федорова, є поранені, масштаби руйнувань встановлюються.

Оновлено: Згодом очільник ОВА написав, що внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще десять поранені, серед них однорічна дитина.

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ФОТО: ЗАПОРІЗЬКА ОВА

Також, за його словами, двоє людей, в тому числі працівник медзакладу, в тяжкому стані. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Запоріжжя
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