Удар РФ по Запоріжжю: загинула 1 людина, ще 10 постраждали, серед них – однорічна дитина

Внаслідок російського масованого удару по Запоріжжю загинула одна людина, ще десять людей поранені, серед них однорічна дитина.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Дослівно: "Масована атака по Запоріжжю. Ворог наніс 5 ударів. На жаль, є влучання по житлових будинках та лікарні".

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фото: Запорізька ОВА

Деталі: За словами Федорова, є поранені, масштаби руйнувань встановлюються.

Оновлено: Згодом очільник ОВА написав, що внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще десять поранені, серед них однорічна дитина.

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ФОТО: ЗАПОРІЗЬКА ОВА

Також, за його словами, двоє людей, в тому числі працівник медзакладу, в тяжкому стані. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.