Удар РФ по Запоріжжю: загинула 1 людина, ще 10 постраждали, серед них – однорічна дитина
Четвер, 7 листопада 2024, 15:31
Внаслідок російського масованого удару по Запоріжжю загинула одна людина, ще десять людей поранені, серед них однорічна дитина.
Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров
Дослівно: "Масована атака по Запоріжжю. Ворог наніс 5 ударів. На жаль, є влучання по житлових будинках та лікарні".
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Деталі: За словами Федорова, є поранені, масштаби руйнувань встановлюються.
Оновлено: Згодом очільник ОВА написав, що внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще десять поранені, серед них однорічна дитина.
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Також, за його словами, двоє людей, в тому числі працівник медзакладу, в тяжкому стані. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.