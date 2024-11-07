Зеленський: Путін не зміниться, нам потрібна зброя, а не підтримка у переговорах

Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті закликав партнерів надати Україні більше зброї, а не підштовхувати до переговорів з агресором.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Ми захищаємося не від російських слів, а від російських атак. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах".

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Деталі: За його словами, "обійми з Путіним не допоможуть". "Дехто з вас обіймається з ним вже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни і не зміниться. Тільки тиск може поставити його в рамки", – додав Зеленський.

Він також заявив про потребу застосування концепції "миру через силу" на противагу підштовхуванню України до поступок.

"Дозвольте мені підкреслити – ця війна відбувається на українській землі. Україна вдячна за всю підтримку з боку наших партнерів, ми відкриті до будь-яких конструктивних ідей для досягнення справедливого миру для нашої країни.

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Але саме Україна має вирішувати, що має бути, а що не має бути на порядку денному для завершення цієї війни", – підкреслив Зеленський.

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