Зеленський: Путін не зміниться, нам потрібна зброя, а не підтримка у переговорах
Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті закликав партнерів надати Україні більше зброї, а не підштовхувати до переговорів з агресором.
Джерело: "Європейська правда"
Пряма мова Зеленського: "Ми захищаємося не від російських слів, а від російських атак. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах".
Деталі: За його словами, "обійми з Путіним не допоможуть". "Дехто з вас обіймається з ним вже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни і не зміниться. Тільки тиск може поставити його в рамки", – додав Зеленський.
Він також заявив про потребу застосування концепції "миру через силу" на противагу підштовхуванню України до поступок.
"Дозвольте мені підкреслити – ця війна відбувається на українській землі. Україна вдячна за всю підтримку з боку наших партнерів, ми відкриті до будь-яких конструктивних ідей для досягнення справедливого миру для нашої країни.
Але саме Україна має вирішувати, що має бути, а що не має бути на порядку денному для завершення цієї війни", – підкреслив Зеленський.
Нагадаємо:
- Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна попередив про небезпеку розмов про необхідність поступитися Росії заради миру, усі вимоги про припинення війни мають бути адресовані тільки Москві.
- Напередодні, вітаючи Дональда Трампа з перемогою на виборах, Зеленський висловив високу оцінку його прихильності до підходу "мир через силу" .