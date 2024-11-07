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Серед цьогорічних лідерів УП 100 — Роман Грищук

"Українська правда"Четвер, 7 листопада 2024, 16:29
Серед цьогорічних лідерів УП 100 — Роман Грищук
Фото: УП

Незалежні експерти спільно з "Українською правдою" обрали сотню українців, які увійшли до переліку лідерів УП 100. Одним з переможців у категорії "Політика та державне управління" став народний депутат Роман Грищук

Грищук – член Комітету з питань освіти, науки та інновацій. З початку повномасштабної війни займався волонтерською діяльністю, заснував благодійний фонд "Солом’янські котики", який проводить курси з такмеду та збори на потреби армії. Роман підтримував низку законів, пов’язаних з євроінтеграцією, волонтерством, національною безпекою тощо. 

У 2024 році він ініціював законопроєкт з удосконалення початкової загальновійськової підготовки. Зокрема цей законопроєкт передбачає модульну систему викладання, залучення ветеранів і профільних організацій до навчання школярів, вивчення нових технологій, які використовуються у сучасній війні тощо. Також за цією реформою предмет "Захист України" будуть вивчати всі учні шкіл, як і інші обов’язкові предмети.

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"Після завершення війни, загроза з півночі нікуди не зникне. Тому надзвичайно важливо в системі середньої освіти вчити наших учнів захищати України. Це не тільки і не стільки про те, як це робити, скільки про те, навіщо потрібно це робити", – заявив Грищук.

Грищук також є головою піклувальної ради Міжнародної української школи, яка займається оцінюванням українських дітей, що екстерном здобували українську освіту за кордоном. 

У складі ради депутат працює над реформами МУШ, які дозволять краще підтримувати освітній зв’язок з українськими дітьми за кордоном. 

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УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
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