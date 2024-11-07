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Росіяни почали встановлювати на "Шахеди" термобаричні боєприпаси – ЗМІ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 7 листопада 2024, 17:17
Росіяни почали встановлювати на Шахеди термобаричні боєприпаси – ЗМІ
Фото: Getty Images

Росія почала масово використовувати на ударних дронах типу Shahed-136 термобаричну бойову частину, яка становить значно більшу загрозу під час ураження приміщень.

Джерело: Defense express

Деталі: Повідомляється, що про існування ТБ БЧ-50 відомо ще з квітня 2024 року, але саме зараз, у дронах, що атакують українські міста, таке оснащення використовуються найбільш часто.

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Деталі відносно цієї бойової частини відомі завдяки зламу серверів російської "Алабуги" у Татарстані, де й збираються ці дрони, а також йдуть роботи з їх модернізації. Відповідно до цієї інформації, ТБ БЧ-50 має вагу у 52,4 кг, яка окрім термобаричного ефекту має ще й уламковий за рахунок 2306 готових уражаючих елементів у вигляді кульок діаметром 9 мм.

Зазначається, що цей термобаричний боєприпас належить до сучасних зразків та має однотактову дію. Зазначимо, що минуле покоління таких боєприпасів мало двотактову дію - спочатку розпилялась вибухонебезпечна речовина, яка заповнювала простір, а лише потім здійснювався її підрив.

Водночас у сучасних однотактових боєрипасах після підриву ініціатора ударна хвиля викликає рух термобаричної суміші, яка взаємодіє з повітрям та сама з собою з утворенням "вогняної хмари" температурою у 2400-2600 °C. Вона "розтікається" по всій площі та ударною хвилею, яка уражає легені, органи слуху тощо.

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Також зазначається, що термобаричний боєприпас демонструє максимальну ефективність у замкнених приміщеннях, бо така "хмара" може охопити декілька приміщень.

"Саме тому РФ і використовує "Шахеди" з ТБ БЧ-50 для атак по містах з метою вбивства цивільного населення України. І саме тому під ударами російсько-іранських дронів в першу чергу знаходиться Київ", - говориться у матеріалі.

ШахедвійнаУкраїна
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