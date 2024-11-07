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У Кремлі відреагували на слова Трампа про закінчення війни "за 24 години"

Євген КізіловЧетвер, 7 листопада 2024, 18:28
У Кремлі відреагували на слова Трампа про закінчення війни за 24 години
фото: Getty Images

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков назвав "деякого роду перебільшенням" заяву обраного президента США Дональда Трампа про те, що він закінчить війну в Україні "за 24 години".

Джерело: "РИА Новости"

Пряма мова: "Зрозуміло, це було певного роду перебільшення, коли говорив про те, що зробить це за ніч".

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Деталі: Насправді Трамп говорив, що завершить війну "за 24 години". Таку заяву він робив неодноразово.

Водночас Пєсков зазначив, що якщо нова адміністрація США "домагатиметься миру, а не продовження конфлікту, вона буде кращою у порівнянні з попередньою".

Нагадаємо: Президентські вибори в США відбулися 5 листопада. Їх виграв кандидат від республіканців Дональд Трамп. Його інавгурація очікується 20 січня.

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