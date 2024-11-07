Російські війська вдарили по Миколаївці на Донеччині: двоє людей загинуло, п’ятеро поранені
Російська армія 7 листопада обстріляла місто Миколаївка на Донеччині. Внаслідок атаки загинули двоє місцевих мешканок, ще щонайменше п’ятеро поранені.
Джерело: Донецька обласна прокуратура, голова ОВА Вадим Філашкін
Дослівно: "7 листопада 2024 року, о 15:45, російська армія обстріляла м. Миколаївка Краматорського району. Мішенню для ворога стала житлова забудова. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє місцевих мешканок.
Ще щонайменше п’ятеро цивільних віком від 60 до 77 років дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. З мінно-вибуховими травмами й осколковими пораненнями чотирьох жінок і чоловіка доставлено до медичного закладу, де їм надається кваліфікована допомога".
Деталі: За даними правоохоронців, в районі влучання пошкоджені багатоквартирні будинки та автотранспорт. Тип використаної зброї встановлюється.