Російські війська вдарили по Миколаївці на Донеччині: двоє людей загинуло, п’ятеро поранені

Російська армія 7 листопада обстріляла місто Миколаївка на Донеччині. Внаслідок атаки загинули двоє місцевих мешканок, ще щонайменше п’ятеро поранені.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, голова ОВА Вадим Філашкін

Дослівно: "7 листопада 2024 року, о 15:45, російська армія обстріляла м. Миколаївка Краматорського району. Мішенню для ворога стала житлова забудова. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє місцевих мешканок.

Реклама:

донецька обласна прокуратура

Ще щонайменше п’ятеро цивільних віком від 60 до 77 років дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. З мінно-вибуховими травмами й осколковими пораненнями чотирьох жінок і чоловіка доставлено до медичного закладу, де їм надається кваліфікована допомога".

Деталі: За даними правоохоронців, в районі влучання пошкоджені багатоквартирні будинки та автотранспорт. Тип використаної зброї встановлюється.