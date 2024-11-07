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ЗМІ: Попри розпад коаліції Німеччина продовжить підтримувати Україну у 2025 році

Христина Бондарєва, Євген КізіловЧетвер, 7 листопада 2024, 18:36
ЗМІ: Попри розпад коаліції Німеччина продовжить підтримувати Україну у 2025 році
фото: Getty Images

Німеччина зможе надати більшу частину допомоги Україні, навіть якщо через розпад коаліції не зможе вчасно затвердити бюджет на 2025 рік.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела в бюджетному комітеті парламенту, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами чотирьох джерел, ці кошти здебільшого є цільовими асигнуваннями і тому можуть бути виділені в рамках тимчасового бюджетного управління, якщо бюджет не буде ухвалений.

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Згідно з проєктом бюджету на 2025 рік, німецьку допомогу Україні було скорочено до 4 мільярдів євро у 2025 році з близько 8 мільярдів євро у 2024 році.

Німеччина сподівалася, що Україна зможе задовольнити більшу частину своїх військових потреб за рахунок кредитів у розмірі 50 мільярдів доларів з надходжень від заморожених російських активів, схвалених Групою семи.

Коаліційний уряд Німеччини розпався через кілька годин після того, як перемога Дональда Трампа стала очевидною на виборах у США в середу.

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Уряд Німеччини погодив бюджет влітку, і він мав бути затверджений парламентом до кінця року, але тепер це може бути відтерміновано до середини 2025 року.

Політична криза у Німеччині почалась 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера та оголосив про наміри ініціювати голосування за довіру своєму уряду в січні 2025 року.

Після звільнення Лінднера та виходу міністрів від його Вільної демократичної партії з уряду кабінет Шольца втратив підтримку більшості у парламенті. 

Шольц висловив сподівання, що його уряд меншості зможе продовжити роботу, а необхідні законопроєкти вдасться ухвалювати за підтримки ХДС/ХСС.

Деталі політичної кризи у Німеччині у статті: Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.

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