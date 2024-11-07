У Полтаві затримали трьох чоловіків, яких підозрюють в побитті хлопця в одному з ресторанів. Відомо, що той заступився за дівчину.

Джерело: Офіс генпрокурора, Державне бюро розслідувань, джерела УП в правоохоронних органах

Дослівно ДБР: "2 листопада 2024 року поліція виїхала на виклик розважального закладу, в якому невідомі побили хлопця. Дівчина потерпілого розповіла у соцмережах, що побитий хлопець заступався за неї, оскільки до неї почали чіплятися чоловіки за сусіднім столиком.

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Постраждалого доставили до лікарні зі струсом мозку, переломом носа та іншими забоями".

У Полтаві затримали правоохоронця та "авторитетів", які побили в ресторані хлопця

Відео з соцмереж pic.twitter.com/GPyEVwW3Nd — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 7, 2024

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Деталі: Працівники ДБР затримали трьох чоловіків. Слідство встановило, що серед осіб, які вчинили хуліганські дії були місцевий правоохоронець та відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим, а також його помічник.

За даними джерел "Української правди", йдеться про власника групи компаній "Альфа-капітал", бізнесмена з кримінальним минулим на прізвисько "Браслет" Олександра Павлюченка, його помічника та працівника поліції Полтавського ГУНП Олександра Перелі.

Дослівно ДБР: "У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання про повідомлення їм про підозри у в хуліганстві, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України)".