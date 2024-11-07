На війні в Україні загинув генерал РФ, який організував катівний табір – ЗМІ

На війні в Україні загинув російський генерал-майор Павло Клименко. ЗМІ писали, що його підлеглі закатували до смерті американця Рассела Бентлі в так званій "ДНР".

Джерело: "Важные истории", "Медуза"

Деталі: Повідомляється, що загибель Клименка підтвердили його сестри.

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Генерал командував 5-ю окремою мотострілецькою бригадою імені Олександра Захарченка в "ДНР". ЗМІ писали, що бійці цієї бригади у квітні вбили американця Рассела Бентлі, який працював на російську пропаганду.

За підрахунками "Важных историй", це 13-те повідомлення про загибель російських генералів на повномасштабній війні РФ проти України. Лише вісім із них підтверджені владою РФ.

Клименко – уродженець Ставропілля, який служив до вторгнення в Україну в анексованому Криму. Він отримав звання генерал-майора в травні 2024 року.

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Повідомляється, що у квітні бійці Клименка також катували незаконно мобілізованого вчителя музики Володимира Фролова. Фролов мав третю групу інвалідності і хотів демобілізуватися через стан здоров'я, однак потрапив до тортурного підвалу 5-ї бригади. У свідоцтві про смерть було зазначено, що Фролов загинув під час штурму, проте родичі повідомили, що чоловіка довелося ховати в закритій труні, оскільки тіло було понівечене тортурами.

Згідно з одним із розслідувань російських ЗМІ, Клименко організував концтабір-катівню для російських військовослужбовців на території занедбаної Петровської шахти в Донецьку. Там під тортурами військових змушують віддати командирам платню і виплати за поранення (іноді для цього вони ранять бійців самі). Також там під тортурами змушують військових із важкими пораненнями йти на штурми.