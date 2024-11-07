Зеленський: Серед солдатів КНДР є перші втрати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.

Джерело: Зеленський на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти

Пряма мова: "11 тисяч північнокорейських солдатів на сьогодні присутні на території РФ, в прикордонні з Україною, а саме в Курській області. Частина цих військ вже брала участь в бойових діях проти українських військових, є вже втрати".

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Деталі: Президент уточнив, що є країни, які відреагували на це гучно, є країни які відреагували тихо і які не відреагували.

Пряма мова: "Зараз ми попереджаємо і вважаємо, якщо ми не будемо використовувати політичний тиск і відповідну зброю на РФ, то наступним кроком може бути набагато більше використання північнокорейського контингенту. Тому що Путін завжди дивиться, яка реакція світу. Я вважаю, на сьогодні вона недостатня".