Путін пояснив, чому не телефонує Трампу

Російський лідер Володимир Путін натякнув, що не телефонує обраному президенту США Дональду Трампу, бо чекає першого дзвінка від нього.

Джерело: телетрансляція виступу Путіна на дискусійному клубі "Валдай"

Деталі: Путіна запитали, що буде, якщо Трамп зателефонує йому і скаже: "Володимире, давай зустрічатися".

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Пряма мова Путіна: "Я не вважаю негожим зі свого боку зателефонувати йому (Трампу - ред.), але не роблю цього, тому що керівники західних держав раніше мало не щотижня мені дзвонили, а потім раптом припинили. Ну, не хочуть, ну, і не треба...

Якщо хтось із них захоче відновити контакти, я завжди кажу: Ми нічого проти не маємо. Будь ласка, будемо контакти відновлювати і вести дискусії".

Деталі: Путін уточнив, що готовий до дискусії, зокрема, з Трампом.

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Що передувало: 5 листопада Дональда Трампа обрали президентом США, і багато світових лідерів зателефонували йому, щоб привітати з перемогою. Одним із перших подзвонив президент України Володимир Зеленський.

Проте речник правителя Росії Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що Путін поки не планує вітати Трампа з перемогою на виборах і що, взагалі, США - "недружня країна", яка воює проти Росії.