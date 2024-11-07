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Путін привітав Трампа з перемогою по телеефіру

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 7 листопада 2024, 21:37
Путін привітав Трампа з перемогою по телеефіру
Скриншот з виступу Путіна

Володар Кремля Володимир Путін привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах і сказав, що готовий працювати з будь-яким главою США.

Джерело: Путін розповів на так званому "дискусійному клубі Валдай" у четвер, 7 листопада, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Путін почав згадувати про різні зовнішньополітичні ідеї, які лунали від кампанії Трампа, зокрема і врегулювання, як він висловився, "української кризи", що "заслуговує на увагу, як мінімум".

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"Користуючись нагодою, хочу привітати його (Трампа. – Ред.) з обранням на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Я вже казав, що ми будемо працювати з будь-яким главою держави, якому виявить довіру американський народ", – додав він.

На питання про те, чи буде говорити він із Трампом, росіянин Путін відповів, що "не вважаю негожим і зі свого боку йому зателефонувати".

"Просто не роблю цього, тому що керівники західних держав з якогось етапу ледь не кожен тиждень мені телефонували, а потім припинили. Ну, не хочуть, то й не треба", – вважає він.

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Після уточнення про те, чи готові в Кремлі говорити з майбутнім президентом США, Путін відповів: "Готові, готові".

Нагадаємо, російське видання "Верстка" повідомило, що лідер Росії Владімір Путін неформально привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах. Зробив він це нібито "через знайомих".

Під час виборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв швидко завершити війну в Україні та пояснював, що йому це вдасться через "чудові стосунки" з Владіміром Путіним. Трамп говорив, що зв’яжеться для врегулювання війни з лідерами двох воюючих держав.

Володимир Зеленський провів розмову із Трампом після виборів у США та домовився із ним розвивати діалог.

ПутінТрампРосіяСША
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