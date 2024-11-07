У низці областей повітряна тривога: РФ атакує ударними БпЛА

Увечері 7 листопада російська армія вкотре запустила ударні безпілотники на територію України.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 18:20 стало відомо про БпЛА в південній частині Сумської області, курс південно-західний.

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О 19:26 військові попередили про декілька БпЛА на півдні Сумщини, курс південно-західний, БпЛА на півночі Сумщини, курс західний, БпЛА в західній частині Харківщини, курс південний.

О 20:28 повідомили про БпЛА в східній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний.

О 21:36 з'явилось оновлення про рух ударних БпЛА:

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в північно-східній частині Чернігівщини, курс західний;

на півночі Київщини, курс західний;

на межі Чернігівщини та Полтавщини, курс південний;

в південно-західній частині Полтавщини, курс південний;

в південній частині Сумщини, курс південний.

О 21:59 в ОВА повідомили, що в Київській області по безпілотниках працює ППО.

О 22:08 стало відомо, що в Одеській області ППО працює по розвідувальному БпЛА. Також летить БпЛА з акваторії Чорного моря.

О 22:33 попередили про:

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину;

БпЛА в західній частині Чернігівщини, курсом на Київщину (Чорнобиль);

БпЛА на межі Київщини та Житомирщини, курс західний;

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Чорноморська;

БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.

О 22:58 повітряники написали про БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси та Південного.

О 23:54 з'явились оновлені дані про: