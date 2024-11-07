У низці областей повітряна тривога: РФ атакує ударними БпЛА
Увечері 7 листопада російська армія вкотре запустила ударні безпілотники на територію України.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: О 18:20 стало відомо про БпЛА в південній частині Сумської області, курс південно-західний.
О 19:26 військові попередили про декілька БпЛА на півдні Сумщини, курс південно-західний, БпЛА на півночі Сумщини, курс західний, БпЛА в західній частині Харківщини, курс південний.
О 20:28 повідомили про БпЛА в східній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний/південно-західний.
О 21:36 з'явилось оновлення про рух ударних БпЛА:
- в північно-східній частині Чернігівщини, курс західний;
- на півночі Київщини, курс західний;
- на межі Чернігівщини та Полтавщини, курс південний;
- в південно-західній частині Полтавщини, курс південний;
- в південній частині Сумщини, курс південний.
О 21:59 в ОВА повідомили, що в Київській області по безпілотниках працює ППО.
О 22:08 стало відомо, що в Одеській області ППО працює по розвідувальному БпЛА. Також летить БпЛА з акваторії Чорного моря.
О 22:33 попередили про:
- БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину;
- БпЛА в західній частині Чернігівщини, курсом на Київщину (Чорнобиль);
- БпЛА на межі Київщини та Житомирщини, курс західний;
- БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Чорноморська;
- БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.
О 22:58 повітряники написали про БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси та Південного.
О 23:54 з'явились оновлені дані про:
- БпЛА на півночі Сумщини, курсом на Чернігівщину;
- БпЛА на півночі Київщини, постійно змінює курс;
- БпЛА в північно-західній частині Миколаївщини, курсом на Вінниччину;
- БпЛА в північно-східній частині Миколаївщини, курсом на Кіровоградщину;
- БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північний;
- БпЛА західніше Одеси, курс північний.