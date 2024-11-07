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Півсотні разів ворог намагався штурмувати на Курахівському напрямку – Генштаб

Тетяна ОлійникЧетвер, 7 листопада 2024, 22:32
Півсотні разів ворог намагався штурмувати на Курахівському напрямку – Генштаб
Фото - 24 омбр імені короля данила

Від початку доби 7 жовтня на фронті відбулось 140 бойових зіткнень. Основні наступальні зусилля армія РФ зосереджує на Курахівському напрямку, також активно атакує на Покровському та Лиманському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 7 листопада

Дослівно: "На даний час відбулося 140 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала 55 авіаударів, скинувши при цьому 87 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 687 дронів-камікадзе та здійснили понад 3600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку російські терористи три рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

Дванадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 17 разів атакували українських захисників в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Торського, Серебрянки, Білогорівки та Григорівки.

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На Сіверському напрямку нашими захисниками відбито одну атаку в районі Переїзного.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутись вперед в районах Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Торецька, де він, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Покровському напрямку, впродовж цієї доби, агресор 23 рази атакував наші позиції, в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Сухого Яру та Селидового, наші захисники відбили всі штурмові дії окупаційних військ.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, де загарбники на цей час доби здійснили 50 спроб просунутись вперед. В основному бої тривають біля Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Сонцівки, Максимільянівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор п’ять разів штурмував передній край нашої оборони в районі Трудового, Розливу та Сухих Ялів.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаударів КАБами в районах населених пунктів Запоріжжя, Мала Токмачка, Новопавлівка, Новоандріївка, Степногірськ, скинувши при цьому дев’ять авіабомб.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безрезультатні спроби штурму.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Авіація росіян сьогодні завдала по Курщині 18 авіаційних ударів із застосуванням 27 КАБів.

Генштаббойові діївійна
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