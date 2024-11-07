Трамп допустив, що поговорить з Путіним

Обраний президент США Дональд Трамп допустив, що може поговорити з Володимиром Путіном.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Трампа в інтерв’ю NBC News

Деталі: Трамп зазначив, що ще не говорив з Путіним після оголошення його перемоги на президентських виборах у США.

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"Я думаю, що ми поговоримо", – сказав він.

Чинний президент США Джо Байден не говорив з Путіним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Своєю чергою Трампу з середи, коли було оголошено про його обрання президентом США, зателефонувала низка світових лідерів.

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Нагадаємо, російське видання "Верстка" повідомило, що лідер Росії Владімір Путін неформально привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах. Зробив він це нібито "через знайомих".

Сам Путін нещодавно сказав, що "не вважає негожим" і самому зателефонувати Трампу.