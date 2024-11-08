Росіяни атакували Харків КАБ: частково зруйнована багатоповерхівка, 25 постраждалих

У ніч проти 8 листопада в Харкові пролунали вибухи, росіяни атакували місто КАБ, частково зруйнували багатоповерхівку, постраждали 25 людей, серед яких немовля.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Суспільне Харків

Пряма мова Терехова: "У Харкові було чутно вибухи. Будьте обережні!"

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Деталі:Повітряні сили повідомили про пуски КАБ у напрямку Харкова.

Після 3:30 Терехов і Синєгубов повідомили про повторні вибухи в місті.

Пряма мова Терехова: "Останні удари прийшлися по центральній частині міста".

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"Останні два прильоти - район щільної житлової та історичної забудови у центрі Харкова.

Ще є попередня інформація про удар по одному з найпостраждалішому "спальному" району міста".

Пряма мова Синєгубова: "Один із ударів - по центру міста Харків, є пошкодження цивільної інфраструктури".

Деталі: Згодом Терехов зазначив, що один з КАБів ударив по 12-ти поверхівці у Салтівському районі Харкова. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Пряма мова Синєгубова: "Один із ударів - по Шевченківському районі Харкова. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Також зафіксований удар у Салтівському районі".

Пряма мова Терехова: "У багатоповерхівки зруйновано кілька поверхів. Під завалами знаходяться люди. Є пожежа. Розпочату пошуково-рятувальну операцію".

Деталі: Близько 4 ранку Синєгубов повідомив про щонайменше двох постраждалих на Салтівці.

Крім того, внаслідок удару по центральній частині міста є пошкодження адмінбудівель та житлових будинків.

Пізніше Синєгубов зазначив, що кількість постраждалих збільшилася до трьох.

Пряма мова Синєгубова: "Вже троє постраждалих.

Внаслідок обстрілу КАБ потрапляння в 12-поверховий житловий будинок. Частково зруйновано підʼїзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджено будівлі навколо".

Пряма мова Терехова: "На третьому поверсі 12-типоверхівки заблоковані люди. Тривають роботи з їхнього порятунку".

Деталі: О 4:12 Синєгубов повідомив про 5 постраждалих.

Пізніше стало відомо про 8 потерпілих внаслідок російського удару по Харкову.

Після 4:30 Терехов повідомив про 10 постраждалих.

Пряма мова Синєгубова о 4:39: "Вже 13 постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці на Салтівці.

Гостру реакцію на стрес отримала тримісячна дитина".

"Серед 16-ох поранених - 5 госпіталізовані.

Інші постраждалі отримали допомогу на місці".

"18 постраждалих внаслідок ворожого удару на Салтівці у легкому та середньому станах.

Наймолодшому хлопчику - 3 місяці, пʼятеро людей госпіталізовані - четверо жінок та один цивільний чоловік".

Деталі: З багатоповерхівки на Салтівці евакуювали вже понад 25 людей, повідомив Суспільному міський голова Ігор Терехов

Оновлено: О 6:30 Синєгубов зазначив, що росіяни знову влучили в Салтівський та Шевченківський райони Харкова.

На Салтівці влучання у багатоповерхівку, рятувальники продовжують розбирати завали.

Внаслідок влучання – 25 поранених, п’ять із них – госпіталізовані до медичних установ, стан постраждалих середній та легкий. Евакуювали 30 людей, із них – 4 дітей.

Частково зруйнований під’їзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджені житлові будинки поряд, 5 автомобілів та виходи станції метро.

наслідки удару КАБ по Харкову вночі 8 листопада фото: ОВА

наслідки удару КАБ по Харкову вночі 8 листопада фото: ОВА

наслідки удару КАБ по Харкову вночі 8 листопада фото: ОВА

У центрі міста ворог вдарив по відкритій території, пошкоджені історичні будівлі, громадські місця, житлові будинки.

Ще одне влучання біля житлової забудови також в центральній частині міста. Пошкоджені щонайменше 6 багатоповерхових будинків, магазини, торгівельні павільйони, автомобілі, виходи станції метро.