Росіяни атакували Харків КАБ: частково зруйнована багатоповерхівка, 25 постраждалих
У ніч проти 8 листопада в Харкові пролунали вибухи, росіяни атакували місто КАБ, частково зруйнували багатоповерхівку, постраждали 25 людей, серед яких немовля.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Суспільне Харків
Пряма мова Терехова: "У Харкові було чутно вибухи. Будьте обережні!"
Деталі:Повітряні сили повідомили про пуски КАБ у напрямку Харкова.
Після 3:30 Терехов і Синєгубов повідомили про повторні вибухи в місті.
Пряма мова Терехова: "
Один із ударів - по Шевченківському районі Харкова. Є пошкодження цивільної інфраструктури.
Також зафіксований удар у Салтівському районі".
Пряма мова Терехова: "У багатоповерхівки зруйновано кілька поверхів. Під завалами знаходяться люди. Є пожежа. Розпочату пошуково-рятувальну операцію".
Деталі: Близько 4 ранку Синєгубов повідомив про щонайменше двох постраждалих на Салтівці.
Крім того, внаслідок удару по центральній частині міста є пошкодження адмінбудівель та житлових будинків.
Пізніше Синєгубов зазначив, що кількість постраждалих збільшилася до трьох.
Пряма моваВже троє постраждалих.
Внаслідок обстрілу КАБ потрапляння в 12-поверховий житловий будинок. Частково зруйновано підʼїзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджено будівлі навколо".
Пряма мова Терехова: "На третьому поверсі 12-типоверхівки заблоковані люди. Тривають роботи з їхнього порятунку".
Деталі: О 4:12 Синєгубов повідомив про 5 постраждалих.
Пізніше стало відомо про 8 потерпілих внаслідок російського удару по Харкову.
Після 4:30 Терехов повідомив про 10 постраждалих.
Пряма мова Синєгубова о 4:39: "Вже 13 постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці на Салтівці.
Гостру реакцію на стрес отримала тримісячна дитина".
"Серед 16-ох поранених - 5 госпіталізовані.
Інші постраждалі отримали допомогу на місці".
"18 постраждалих внаслідок ворожого удару на Салтівці у легкому та середньому станах.
Наймолодшому хлопчику - 3 місяці, пʼятеро людей госпіталізовані - четверо жінок та один цивільний чоловік".
Деталі: З багатоповерхівки на Салтівці евакуювали вже понад 25 людей, повідомив Суспільному міський голова Ігор Терехов
Оновлено: О 6:30 Синєгубов зазначив, що росіяни знову влучили в Салтівський та Шевченківський райони Харкова.
На Салтівці влучання у багатоповерхівку, рятувальники продовжують розбирати завали.
Внаслідок влучання – 25 поранених, п’ять із них – госпіталізовані до медичних установ, стан постраждалих середній та легкий. Евакуювали 30 людей, із них – 4 дітей.
Частково зруйнований під’їзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджені житлові будинки поряд, 5 автомобілів та виходи станції метро.
У центрі міста ворог вдарив по відкритій території, пошкоджені історичні будівлі, громадські місця, житлові будинки.
Ще одне влучання біля житлової забудови також в центральній частині міста. Пошкоджені щонайменше 6 багатоповерхових будинків, магазини, торгівельні павільйони, автомобілі, виходи станції метро.