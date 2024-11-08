Головою апарату Білого дому вперше в історії США Трамп призначить жінку

Сьюзан Вайлз очолить апарат Білого дому під час другого президентського терміну Дональда Трампа. Вона стане першою жінкою на цій посаді.

Джерело: CNN

Пряма мова Трампа: "Сьюзі Вайлс щойно допомогла мені досягти однієї з найбільших політичних перемог в американській історії і була невід'ємною частиною моїх успішних кампаній 2016 і 2020 років.

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Сьюзі – сильна, розумна, інноваційна, вона користується загальним захопленням і повагою.

Сьюзі продовжить невтомно працювати, щоб зробити Америку знову великою. Це заслужена честь, що Сьюзі стане першою жінкою-керівником апарату в історії Сполучених Штатів. Я не сумніваюся, що вона змусить нашу країну пишатися нею".

Деталі: Видання зазначає, що Вайлз – досвідчена політична діячка з Флориди.

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Вона де-факто очолювала кампанію Трампа. Видання називає цю кампанію "найбільш витонченою і дисциплінованою".

Дослівно: "У ніч виборів Трамп віддав належне Вайлз під час своєї переможної промови, хоча вона відмовилася виступати перед натовпом, що зібрався в конференц-центрі Палм-Біч. Її готовність залишатися на задньому плані припала до душі Трампу і його союзникам".

Деталі: CNN зазначає, що Вайлз висунула Трампу певні умови перед тим, як погодитися на посаду керівника апарату – головною з них був більший контроль над тим, хто може зв'язатися з президентом в Овальному кабінеті.

Під час першого терміну Трампа керівники його апарату намагалися запобігти проникненню в Білий дім неформальних радників, членів сім'ї, друзів та інших сторонніх осіб для зустрічей з президентом.

Нагадаємо: За даними видання Axios, новообраний президент США Дональд Трамп у своїй команді з національної безпеки не хоче бачити колишніх генералів і віддає перевагу бізнесменам і керівникам компаній. Він також розглядає можливість залучення лояльних до нього людей на керівні посади у Вашингтоні.

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