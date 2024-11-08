Ворог атакує ракетами: в Києві та області працює ППО
П'ятниця, 8 листопада 2024, 05:26
На світанку в п’ятницю в Києві та області під час оголошеної повітряної тривоги працювали сили ППО, в регіоні була оголошена ракетна небезпека.
Джерело: військова адміністрація Київської області, Повітряні сили, КМВА
Дослівно: "Повітряна тривога триває. Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях.
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В області працює ППО".
Деталі: У Києві та області повітряна тривога триває з вечора четверга.
О 5:27 Повітярні сили повідомили про ракету в напрямку Києва.
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У КМВА зазначили, що у столиці також працює ППО.