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Ворог атакує ракетами: в Києві та області працює ППО

Ольга Глущенко П'ятниця, 8 листопада 2024, 05:26
Ворог атакує ракетами: в Києві та області працює ППО
Мобільна вогнева група ППО, ілюстративне фото з Telegram Сергія Наєва

На світанку в п’ятницю в Києві та області під час оголошеної повітряної тривоги працювали сили ППО, в регіоні була оголошена ракетна небезпека.

Джерело: військова адміністрація Київської області, Повітряні сили, КМВА

Дослівно: "Повітряна тривога триває. Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях.

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В області працює ППО".

Деталі: У Києві та області повітряна тривога триває з вечора четверга.

О 5:27 Повітярні сили повідомили про ракету в напрямку Києва.

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У КМВА зазначили, що у столиці також працює ППО.

ППОКиївська областьповітряна тривога
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