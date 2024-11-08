Нічна атака на Київщину: 4 поранених, вирували пожежі, є руйнування

4 людей дістали порання, пошкоджені будинки та автомобілі, вирували пожежі внаслідок нічної атаки росіян у Київській області.

Джерело: поліція Київщини у Telegram, голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook

Дослівно правоохоронці: "8 листопада окупанти вчергове атакували область. На жаль, є четверо постраждалих: 52-річний чоловік отримав наскрізне поранення тулуба, у 45 та 57-річного – поранення правої ноги, ще один чоловік зазнав множинних ушкоджень усього тіла. Потерпілих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога".

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Деталі: Голова Київської ОВА Руслан Кравченко уточнив, що росіяни атакували область ракетами. А люди постраждали внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

"Це водії автомобілів, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різних ступенів. Стан одного з них важкий, ще двоє водіїв мають середній стан. Інший отримав легкі поранення. Всім надається необхідна медична допомога", – повідомив голова ОВА.

Фото поліції

За даними ДСНС, станом на 07:30 пошкоджені 6 приватних будинків, 4 автомобілі, горіли трав'яний настил та приміщення недіючої газової АЗС. Пожежі уже загасили.

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фото поліції

Поліцейські проводять огляди та фіксують наслідки атаки.