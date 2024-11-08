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У Саратові після атаки дронів спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі

Анастасія ПроцП'ятниця, 8 листопада 2024, 10:30
У Саратові після атаки дронів спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі
Ілюстративне фото: Getty Images

Вночі у російському місті Саратов після атаки дронів спалахнула пожежа в районі місцевого нафтопереробного заводу. 

Джерело: губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, Astra, Міноборони РФ

Деталі: Бусаргін повідомив, що в ніч на 8 листопада над областю було збито дрони, частина уламків яких впала в промисловій зоні Заводського району Саратова. За його словами, постраждалих немає.

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Тим часом російський Telegram-канал "Astra", посилаючись на місцевих жителів, повідомляє про пожежу в районі нафтопереробного заводу міста.

За даними Міноборони РФ, російська ППО загалом збила 17 безпілотників: 6 у Воронезькій області, 6 у Саратовській, 4 у Бєлгородській та 1 у Брянській.

Росіябезпілотникипожежа
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