Росіяни за жовтень запустили по Україні близько 2 тисяч дронів – розвідка Британії

У жовтні Україну атакували близько 2 тисяч російських дронів, повідомляє розвідка Великої Британії, яка проаналізувала російські удари впродовж жовтня та першого тижня листопада.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост британського Міноборони у мережі X (Twitter)

Деталі: В огляді вказано, що у жовтні Росія запустила по українських регіонах близько 2 тисяч безпілотних літальних апаратів односторонньої атаки, що на приблизно 700 одиниць більше, ніж у вересні.

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Наслідки російської дронової атаки у Києві фото КМВА

Британська розвідка акцентує, кількість дронових атак постійно зростає з середини 2024 року, оскільки Росія постійно інвестує у виробництво БпЛА.

Військові зауважили, що упродовж першого тижня листопада інтенсивність російських пусків залишалась високою і відповідала показникам останніх тижнів.

Розвідники прогнозують, що така висока інтенсивність російських ударів збережеться і надалі.

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