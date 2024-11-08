Росіяни за жовтень запустили по Україні близько 2 тисяч дронів – розвідка Британії
У жовтні Україну атакували близько 2 тисяч російських дронів, повідомляє розвідка Великої Британії, яка проаналізувала російські удари впродовж жовтня та першого тижня листопада.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост британського Міноборони у мережі X (Twitter)
Деталі: В огляді вказано, що у жовтні Росія запустила по українських регіонах близько 2 тисяч безпілотних літальних апаратів односторонньої атаки, що на приблизно 700 одиниць більше, ніж у вересні.
Британська розвідка акцентує, кількість дронових атак постійно зростає з середини 2024 року, оскільки Росія постійно інвестує у виробництво БпЛА.
Військові зауважили, що упродовж першого тижня листопада інтенсивність російських пусків залишалась високою і відповідала показникам останніх тижнів.
Розвідники прогнозують, що така висока інтенсивність російських ударів збережеться і надалі.
Передісторія:
- Як писали Повітряні сили ЗСУ, лише у ніч проти 8 листопада силам ППО вдалося збити 62 ворожих дрони з 92, якими атакувала Росія українські регіони.
- Напередодні Defense Express інформували, що Росія почала масово використовувати на дронах типу Shahed-136 термобаричну бойову частину, яка становить значно більшу загрозу під час ураження приміщень.
- На початку листопада посол США Бріджит Брінк розповіла, що Державний департамент США профінансував роботу 800 мобільних вогневих груп в Україні, які з початку року збили понад 200 російських дронів.
- 8 листопада стало відомо, що Україна отримає до кінця 2024 року ракети протиповітряної оборони естонської оборонної компанії Frankenburg Technology для випробувань.