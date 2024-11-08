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Україна випробує естонські ракети для збиття дронів

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко П'ятниця, 8 листопада 2024, 13:07
Україна випробує естонські ракети для збиття дронів
фото: Міноборони

Україна отримає до кінця 2024 року ракети протиповітряної оборони естонської оборонної компанії Frankenburg Technology для випробувань.

Джерело: Міністерство оборони України, "Європейська правда".

Деталі: Про це йшлося на зустрічі у Києві заступника міністра оборони бригадного генерала Анатолія Клочка з керівництвом Frankenburg Technology.

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Як зазначило відомство, перші зразки ракет для тестів надійдуть до кінця 2024 року. 

Ракети, які випробує Україна, призначені перш за все для протидії дронам та здатні збивати цілі на висоті до 2 км.

Виконавчий директор Frankenburg Technology Кусті Салм акцентував, що мета компанії – виграти цю війну.

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"Для цього пропонуємо зразок нової недорогої ракети для збиття повітряних цілей, у першу чергу безпілотних літальних апаратів", – поділився Салм.

Він наголосив, що у разі успішних випробувань і згоди на подальше використання виробництво цих ракет може бути організоване в Україні. 

Сторони попередньо домовились, що наступним кроком може бути погодження формату фінансування виробництва ракет.

Як писали Повітряні сили Збройних Сил України, лише у ніч проти 8 листопада силам ППО вдалося збити 62 ворожих дрони з 92, якими атакувала Росія українські регіони.

Нещодавно міністр оборони Естонії Ханно Певкур на зустрічі з главою Сил оборони країни Андрусом Мерілоо обговорив можливість закупівлі дронів у України.

ЕстоніяППОУкраїнаЗбройні сили
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