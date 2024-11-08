Зеленський обговорив з генсеком НАТО про участь військових КНДР у війні проти України

Президент Володимир Зеленський поспілкувався із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, зокрема, про участь північнокорейських військових у російській агресії проти України.

Джерело: Зеленський у X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Зеленський розповів, що під час зустрічі з Рютте він проінформував його про ситуацію на полі бою, зокрема про участь північнокорейських військових у російській агресії проти України.

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"Потрібна більш рішуча реакція країн Заходу на нову роль Північної Кореї в російсько-українській війні", – акцентував він.

Український лідер зауважив, що вони говорили й щодо виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема про посилення протиповітряної оборони, інвестицій в українське виробництво снарядів, дронів і далекобійних засобів.

"Україна потребує дозволу на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії", – додав він.

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Напередодні, перед початком зустрічі Європейської політичної спільноти у Будапешті, Рютте заявив, що хоче детально обговорити з європейськими лідерами і майбутнім президентом США Дональдом Трампом відповідь на поглиблення співпраці РФ з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм.

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" та трьох ключових країн-союзниць цього тижня заявили, що вони серйозно стурбовані розгортанням північнокорейських військ у Росії та працюють над спільною відповіддю на цю ситуацію.

Тим часом британська розвідка вказала, що війська КНДР, які будуть залучені до бойових дій проти України, матимуть проблеми із сумісністю з російськими силами та використанням техніки.