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Зеленський обговорив з генсеком НАТО про участь військових КНДР у війні проти України

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко П'ятниця, 8 листопада 2024, 13:56
Зеленський обговорив з генсеком НАТО про участь військових КНДР у війні проти України
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський поспілкувався із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, зокрема, про участь північнокорейських військових у російській агресії проти України. 

Джерело: Зеленський у X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Зеленський розповів, що під час зустрічі з Рютте він проінформував його про ситуацію на полі бою, зокрема про участь північнокорейських військових у російській агресії проти України. 

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"Потрібна більш рішуча реакція країн Заходу на нову роль Північної Кореї в російсько-українській війні", – акцентував він.

Український лідер зауважив, що вони говорили й щодо виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема про посилення протиповітряної оборони, інвестицій в українське виробництво снарядів, дронів і далекобійних засобів.  

"Україна потребує дозволу на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії", – додав він.

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Напередодні, перед початком зустрічі Європейської політичної спільноти у Будапешті, Рютте заявив, що хоче детально обговорити з європейськими лідерами і майбутнім президентом США Дональдом Трампом відповідь на поглиблення співпраці РФ з Північною Кореєю, Іраном та Китаєм.

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" та трьох ключових країн-союзниць цього тижня заявили, що вони серйозно стурбовані розгортанням північнокорейських військ у Росії та працюють над спільною відповіддю на цю ситуацію.

Тим часом британська розвідка вказала, що війська КНДР, які будуть залучені до бойових дій проти України, матимуть проблеми із сумісністю з російськими силами та використанням техніки.

НАТОКНДРЗеленськийвійна
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