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В Одесі ексміліціонер і кримінальники вибивали гроші з призовників, видаючи себе за ТЦК

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 листопада 2024, 14:10
В Одесі ексміліціонер і кримінальники вибивали гроші з призовників, видаючи себе за ТЦК
фото НПУ

Правоохоронці викрили злочинців, які вдавали із себе працівників ТЦК та поліцейських і  вимагали грошей з призовників в Одесі.

Джерело: Нацполіція, Офіс генпрокурора

Дослівно НПУ: "Схему налагодили троє одеситів та уродженець Донеччини. За одне "патрулювання" спільники могли отримувати від 40 тисяч гривень".

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Деталі: Фігуранти, видаючи себе за представників ТЦК та поліції, зупиняли на вулицях чоловіків призовного віку. Зловмисники, використовуючи військовий та поліцейський формений одяг, погрожували затриманим примусовою доставкою до ТЦК, але за гроші пропонували цього не робити. Якщо ж "затримані" відмовлялися – фігуранти застосовували фізичне та психологічне насилля.

В одному з випадків спільники чатували свою жертву неподалік дому. Вони звинуватили чоловіка в ухиленні від мобілізації та повідомили, що мають негайно доставити його до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зловмисники притиснули потерпілого до паркану, а потім почали бити по ногах, тулубу та голові. Пізніше фігуранти повідомили, що чоловік має негайно заплатити, якщо бажає уникнути мобілізації. Хвилюючись за своє життя та здоров’я, чоловік віддав їм більше 3 000 доларів.

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Зазначається, що одним із учасників групи був колишній працівник міліції, який після служби фігурував у кількох кримінальних провадженнях. Ще двоє з них не раз перебували у місцях позбавлення волі за вчинення низки злочинів: втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, розбійний напад, вчинений групою осіб, крадіжки, кажуть у поліції.

Бійці відділу швидкого реагування ДВБ затримали змовників "на гарячому". У фігурантів провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили елементи форменого одягу, гроші, банківські картки, мобільні телефони. Крім того, правоохоронці вилучили і направили на експертне дослідження зброю, порошкоподібну речовину та інші засоби для вживання наркотичних речовин.

 

Учасників злочинної групи затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції Одеси вже оголосили їм про підозру у вимаганні.

Також правоохоронці перевіряють причетність викритих чоловіків до інших злочинів. Зазначено, що в ході слідства діям фігурантів може буде надана додаткова правова кваліфікація.

ОдесакриміналполіціяТЦК
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