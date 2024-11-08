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Росіяни влучили у 5-поверхівку в Миколаївці: є жертви й поранені

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 листопада 2024, 14:54
Росіяни влучили у 5-поверхівку в Миколаївці: є жертви й поранені
фото прокуратури

Російські окупанти поцілили у 5-поверхівку у місті Миколаївка Краматорського району на Донеччині: двоє людей загинули ще 5 постраждали.

Джерело: ДСНС, Донецька обласна прокуратура

Деталі: О 15:45 7 листопада російська армія обстріляла Миколаївку. Мішенню для ворога стала житлова забудова. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє місцевих мешканок.

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Ще щонайменше п’ятеро цивільних віком від 60 до 77 років дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. З мінно-вибуховими травмами й осколковими пораненнями чотирьох жінок і чоловіка доставлено до медичного закладу, де їм надається кваліфікована допомога, повідомляють у прокуратурі.

 

Дослівно прокуратура: "В районі влучання засобів ураження пошкоджено багатоквартирні будинки та автотранспорт. Тип використаної зброї встановлюється".

 

Дослівно ДСНС: "Майже 4 години рятувальники гасили пожежу – внаслідок вчорашнього удару загорілися дві квартири та 3 балкони, загальною площею 350 кв.м.

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Загалом пошкоджені 5 багатоквартирних будинків й адміністративна будівля".

 

Донецька областьвійнавоєнні злочиниРосія
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