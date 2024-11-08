Лідери ЄС обговорили підтримку України без участі США за президентства Трампа – Bloomberg

Агентство Bloomberg з посиланням на джерела написало, що лідери Європейського Союзу на зустрічі в Будапешті в четвер обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо Дональд Трамп вирішить припинити підтримку з боку США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Зокрема, європейці обговорювали, чи буде ЄС готовий надати необхідне фінансування для військової підтримки Києва. Найбільше занепокоєння викликало те, що Трамп намагатиметься перекласти фінансовий тягар на Європу.

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Водночас ніщо в початкових обговореннях не вказує на радикальну зміну курсу, сказав один зі співрозмовників.

Президент України Володимир Зеленський у четвер закликав європейських лідерів зосередитися на збереженні поставок зброї і не підривати позиції України розмовами про припинення вогню або поступки Владіміра Путіну.

"Якщо ми говоримо про можливість миру сьогодні, то це тому, що українці проявили надзвичайну мужність і тому, що Захід підтримав Україну. А проте ми побачимо, як розвиватиметься сценарій у найближчі тижні", – заявила журналістам прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, яка прибула на другий день зустрічі євролідерів у п'ятницю.

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Деякі європейські посадовці заявили, що справжні проблеми полягають не стільки в самих грошах, скільки в наявних військових ресурсах, які надходять в основному зі США.

Дехто з посадовців стверджував, що Європі слід почекати до інавгурації Трампа в січні, щоб дізнатися про його наміри щодо України. Інші говорили, що лідери не можуть дозволити собі такої розкоші, і Європейська комісія повинна розробити пропозиції щодо того, як ЄС реагуватиме на припинення допомоги з боку США.

Трамп вже розпочав свій перший раунд телефонних розмов з європейськими лідерами.

Принаймні одна з цих розмов включала обговорення того, як Трамп може підійти до переговорів з Путіним, за словами одного високопосадовця, проінформованого про розмову.

Трамп нібито дав зрозуміти, що усвідомлює: він не може просто підштовхувати Україну до поступок Путіну, не давши нічого натомість, сказав неназваний посадовець на умовах анонімності.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у радіоінтерв'ю в п'ятницю сказав, що Європа не може самостійно фінансувати "програну війну", і заявив, що США припинять свою підтримку.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що підтримка України протягом наступних місяців визначить майбутнє ЄС, адже країни Європи мають зробити більше для захисту Києва та себе після перемоги Дональда Трампа у США.