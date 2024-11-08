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Україна повернула тіла 563 захисників

Анастасія ПроцП'ятниця, 8 листопада 2024, 14:58
Україна повернула тіла 563 захисників
Ілюстративне фото: Getty Images

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 563 полеглих оборонців.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 

Деталі: Зазначається, що вдалося репатріювати 320 тіл захисників, що загинули на Донецькому напрямку та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території РФ.

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Повернення тіл відбулося за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

Також відзначили сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Репатрійовані тіла та останки перевезуть до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Українавійна
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