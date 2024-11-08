Фронт переживає найгірший період з весни 2022 року – Чмут

Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вважає, що наразі фронт переживає найгірший період з весни 2022 року, тобто від початку повномасштабного вторгнення Росії, адже українські захисники повільно відступають, Україні не вистачає озброєння, людей і рішучості партнерів.

Джерело: Чмут в інтерв'ю DW

Пряма мова: "На мою думку (фронт – ред.), не "посипався", але фронт переживає найгірший період після весни 22-го. І та ситуація, яка у нас є, була наслідком купи різних процесів: внутрішніх, зовнішніх, у Збройних силах, у державі, в країні, у країнах партнерів, які маленькими кроками призвели і продовжують призводити до поганих, негативних сценаріїв розвитку подальших подій.

Реклама:

Не у росіян зараз така сильна потужність, а у нас слабкість. Чому слабкість? Тому що нема людей, недостатня кількість боєприпасів, немає стратегічної підтримки партнерів по нелінійній протидії РФ. Банально – дозвіл на удари американським озброєнням або інших країн по (російських – ред.) аеродромах і так далі. Це не тільки про це.

Рік назад у нас було більше людей, зараз – менше людей. Мобілізація зараз відбувається ніяк. Втрати були, є і з цим ми, на жаль, нічого не вдієш. Втрати України та Росії – неспівмірні, але і людський потенціал, на жаль, у нас не співмірний".

Деталі: Чмут додав, що також у РФ дуже активні партнери, котрі приймають швидкі рішення і надають Росії зброю і навіть своїх військових. Зокрема, КНДР, за його словами, важливий фактор у війні. Він порівняв допомогу Північної Кореї для Росії з допомогою США Україні.

РЕКЛАМА:

Він зазначив, що це відображається на ситуації на полі бою, адже українські захисники відступають.

Голова фонду "Повернись живим" вважає, що партнери України демонструють слабкість і бояться Росії.

Знати більше: Тарас Чмут: Мобілізація має відбуватися вже з 20 років. Ми занадто багато втратили часу